據報伊朗將要求船隻 以比特幣支付過路費

美伊達成停火兩周協議後，霍爾木茲海峽仍處於封閉狀態，船舶追蹤數據顯示，停火協議達成後數個小時，僅有兩艘貨船通過海峽。霍爾木茲海峽重新開放安排，焦點之一是過路費。據報伊朗將要求通過霍爾木茲海峽的船隻，以比特幣支付過路費。

每桶原油過路費1美元 須以比特幣支付

《金融時報》報道，伊朗石油、天然氣及石化產品出口商聯盟發言人Hamid Hosseini透露，所有擬通過霍爾木茲海峽的船隻，都必須以比特幣支付過路費，過路費以每桶原油1美元計算，空載油輪可免費通過海峽。

Hamid Hosseini表示，船隻須先以電郵向伊朗當局申報貨物詳情，伊朗完成評估後將計算出應支付的過路費金額。船隻在收到過路費金額後，據報僅有數秒時間完成支付。Hamid Hosseini指出以比特幣收取過路費，可確保交易不會被追蹤及沒收，並可監控船隻，以防武器走私。

伊朗計劃引波船隻沿著海岸附近北部船線航行，未有遵守規定的船隻將面臨軍事打擊。

特朗普考慮與伊朗合作收取過路費

美伊在過路費安排上，仍處於各說各話狀態。美國總統特朗普透露，考慮與伊朗成立合資經營機制，在霍爾木茲海峽收取過路費。較早前特朗普曾表示，可透過改善霍爾木茲海峽交通擠塞情況，賺取巨額資金。

白宮發言人Karoline Leavitt表示，讓伊朗徵收過路費，並非最終確定的政策。美國副總統萬斯將於本周六率團前往巴基斯坦，與伊朗進行談判。屆時霍爾木茲海峽開放及收取過路費安排，將成為牽動油價及股市的重要議題。