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中國外匯儲備回落2.5% 人行連續17個月增持黃金

宏觀經濟
更新時間：19:30 2026-04-07 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-07 HKT

中國外匯儲備連升7個月後回落。人民銀行公布，截至今年3月末，外匯儲備33421億美元，較2月末下降857億美元，降幅為2.5%。

此外，人行連續17個月增持黃金，截止3月末的黃金儲備為7438萬盎斯，按月增加16萬盎斯。當月黃金儲備對應美元價值則按月減少448.25億美元，降至3427.63億美元。

金價較2月末降11.6%

中東戰事爆後，黃金未能受惠，金價表現波動，3月末的金價降至每盎斯4668美元，較2月末降11.6%。儘管近數月有部分國家拋售黃金，惟中國則繼續買入黃金。

外管局表示，今年3月，受全球宏觀環境、主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

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