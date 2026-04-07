中國外匯儲備回落2.5% 人行連續17個月增持黃金
更新時間：19:30 2026-04-07 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-07 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-07 HKT
中國外匯儲備連升7個月後回落。人民銀行公布，截至今年3月末，外匯儲備33421億美元，較2月末下降857億美元，降幅為2.5%。
此外，人行連續17個月增持黃金，截止3月末的黃金儲備為7438萬盎斯，按月增加16萬盎斯。當月黃金儲備對應美元價值則按月減少448.25億美元，降至3427.63億美元。
金價較2月末降11.6%
中東戰事爆後，黃金未能受惠，金價表現波動，3月末的金價降至每盎斯4668美元，較2月末降11.6%。儘管近數月有部分國家拋售黃金，惟中國則繼續買入黃金。
外管局表示，今年3月，受全球宏觀環境、主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。
最Hit
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
2026-04-06 15:41 HKT
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
2026-04-06 12:00 HKT
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
2026-04-06 16:30 HKT