美對伊「最後通牒」周三屆滿　油價衝破110美元

伊朗戰爭進入關鍵時刻，全球政經局勢急劇惡化。美國前總統特朗普在社交媒體發出疑似「最後通牒」的預告，引發市場強烈震盪。與此同時，中東戰事進入第六周，已直接衝擊全球能源價格、旅遊航空業及關鍵藥品物流，歐洲多國正考慮採取極端財政手段以應對日益嚴峻的經濟危機。

特朗普發文定下「死線」 油價全線上揚

特朗普於其創辦的社交媒體 Truth Social 發出簡短但強硬的帖文：「Tuesday, 8:00 P.M. Eastern Time！（美東時間周二晚上 8：00！）」。即香港時間本周三（4月8日）早上8時。雖然帖文未有明示具體行動，但外界普遍解讀為針對伊朗局勢的最後通牒。

受此消息影響，國際油價在美國長周末復市後顯著上升。布蘭特期油一度急升2%，衝上每桶111.43美元水平；紐約期油亦升2.6%，高見114.46美元。分析指出，現時戰情極為緊急，市場情緒緊繃，任何風吹草動都足以逆轉市況。

歐洲五國促徵「能源暴利稅」 減輕民生負擔

中東戰爭導致的燃料漲價已令歐洲各國感到吃力。西班牙經濟部長奎爾波（Carlos Cuerpo）聯同奧地利、德國、意大利及葡萄牙的財政部長，正式向歐盟執委會發出公開信，強烈要求對獲取暴利的能源公司課徵「能源暴利稅」（Windfall Tax）。

五國部長主張，能源巨擘在戰爭期間賺取超額利潤，這筆稅收用以減輕普通消費者與納稅人的負擔。

航空業重創 中東取消航班逾4.6萬班次

在旅遊及航空領域，中東地區原有的商業繁榮已被撤僑航班的轟鳴聲取代。根據 Cirium 數據顯示，自2月28日美以發動攻擊以來，往返中東的取消航班已逾4.6萬班次。

戰火不僅阻斷航線，更波及全球藥品供應穩定。DHL 德國及阿爾卑斯山地區物流部門表示，隨著美以對伊朗的軍事行動影響全球航運，市場出現了「囤貨潮」。

物流專家觀察到，製藥公司為了確保原材料供應穩定，正要求大幅增加歐洲當地的倉儲量。由於許多關鍵醫藥原料依賴途經中東的航道，供應鏈的中斷已讓各界對全球藥品短缺的擔憂日增，藥品物流的需求正呈現激增態勢。

