布蘭特油價累漲59% 或創史上最大單月升幅 市場幾近排除談判休戰可能性

隨着也門胡塞武裝周末首次向以色列發動攻擊，美國與以色列針對伊朗的戰爭進一步擴大，刺激國際油價今日（30日）延續上周五的強勁升勢，布蘭特期油不僅升穿115美元，更有望創下超越1990年波斯灣戰爭的單月最大升幅紀錄。截至目前，布蘭特原油期貨升2.69美元或2.39%，報每桶115.26美元；紐約期油（WTI）亦升1.06%，報100.73美元。

不確定性成原油強烈看漲信號

據路透報道，石油市場分析機構Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示，儘管特朗普聲稱正與伊朗進行「直接和間接」的談判，但市場幾乎已排除透過談判結束戰爭的可能性。她認為，市場正準備迎接軍事衝突的急劇升級，因為戰爭結束的時間和形式充滿巨大不確定性，對原油而言是強烈的看漲信號。

自2月28日美國及以色列空襲伊朗以來，這場戰爭已封鎖掌控全球五分之一油氣供應的霍爾木茲海峽。受此衝擊，布蘭特期油本月累計已暴漲59%，創下史上最急劇的單月升幅，超越1990年海灣戰爭時期的紀錄。

衝突不限波斯灣及霍爾木茲海峽

除此之外，與伊朗結盟的也門胡塞武裝周六首次襲擊以色列，引起市場對阿拉伯半島及紅海周邊航運安全的擔憂。周末期間，區內襲擊事件更波及阿曼的塞拉萊（Salalah）碼頭。

摩根大通分析師團隊在報告中警告，衝突不再局限於波斯灣及霍爾木茲海峽周邊，現已延伸至紅海及曼德海峽（Bab el-Mandeb），這是全球原油及成品油流動最關鍵的咽喉要道之一。

據分析公司Kpler數據顯示，上周轉向紅海延布港（Yanbu）出口的沙特原油達每日465.8萬桶。摩通分析師指出，若延布港的出口亦受阻，沙特石油將被迫轉向埃及的蘇美德輸油管道（SUMED）輸往地中海。