美國據報評估油價升至200美元影響 白宮否認有專門研究

彭博引述知情人士報道，特朗普政府官員評估油價如果飆升至每桶200美元對經濟的影響。不過，白宮發言人Kush Desai否認有關報道，稱「不實信息」。

該知情人士指，就油價大升對經濟增長前景可能造成的損害建模是危機時期常規評估的一部分，並不代表對未來的預測。他們表示，相關評估旨在確保政府能應對各種可能情況，包括衝突長期化的風險。

貝森特曾擔心衝突推高油價

知情人士又透露，在戰事開打之前，美國財政部長貝森特也擔心衝突會推高油價，損害經濟增長；又指財政部高級官員數周來已就油價和汽油價格波動問題向白宮表達了擔憂。

白宮發言人Kush Desai稱報道為「不實信息」，他表示，雖然政府確實在評估不同能源價格情境和經濟影響，但官員未專門研究油價升至每桶200美元的可能性，貝森特也並未擔心行動帶來的短期干擾。

Kush Desai又指，貝森特曾多次表達他本人和本屆政府對美國經濟和全球能源市場長期發展軌跡的持續信心。