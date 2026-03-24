油價破百 俄羅斯石油收入料飆七成 短期財政壓力得以舒緩

據路透社報道，隨著美以對伊朗發動戰爭，國際油價在戰事於二月底爆發前約為每桶70美元，目前已升破100美元，天然氣價格亦同步飆升。在此情況下，俄羅斯成為幕後贏家，同時令俄羅斯政府得以推遲實施一項原定增加長期財政儲備的計劃，從而紓緩短期財政壓力。

按每桶75美元的稅務基準油價估算，俄羅斯四月份的財政石油及天然氣收入，預計將較三月增長70%，達到約9,000億盧布，為2025年10月以來的單月最高水平。

「臨界價」決定多少收入流入儲備基金

報道指，伊朗戰爭引發的油價飆升，有望大幅緩解俄羅斯面臨的短期財政壓力，令俄羅斯政府得以推遲實施一項旨在增加長期財政儲備的計劃。

據悉，戰事爆發前，俄羅斯原計劃調低所謂的石油「臨界價」（cut-off price），將更多石油收入注入財政儲備的國家財富基金，並曾討論削減預算開支。根據現行機制，油價高於59元「臨界價」的超額收入，將悉數撥入國家財富基金。

另外，俄羅斯政府現已決定推遲調整「臨界價」。由於修改「臨界價」需要通過修訂預算法律，預計最快要到2027年才有可能落實。

政府將於四月公布新一輪宏觀經濟預測，當中包括今年油價的預期平均水平，以作為預算編制的參考依據。

評估油價上漲的影響言之過早

俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina上周減息後表示，目前評估油價上漲對俄羅斯經濟的影響尚言之過早，並強調預算規則是俄羅斯抵禦外部衝擊的最佳防線。

報道指，即使伊朗危機突然結束，俄羅斯大多數政策制定者預期油價在一段時間內仍將維持一定的風險溢價。

值得關注的是，國家財富基金以外匯持有，目前主要為人民幣資產，對俄羅斯外匯市場具有重大影響。政府三月間因討論新「臨界價」而暫停基金的外匯拋售，已導致盧布兌美元匯率下跌6%。



