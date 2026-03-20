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人行發布通知 支持和規範境內企業開展境外放款業務

宏觀經濟
更新時間：20:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：20:41 2026-03-20 HKT

中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《境內企業境外放款管理辦法》通知，進一步支持和規範境內企業開展境外放款業務。《通知》內容包括將境內企業境外放款宏觀審慎調節系數由0.5上調至0.6，整體提高境外放款餘額上限，更好滿足企業跨境運營資金需要。

服務企業「走出去」

《通知》內容又包括將境內企業人民幣和外幣境外放款業務納入統一管理，便利企業按照相同業務規則高效開展本外幣業務；將境內企業境外放款納入宏觀審慎管理，明確境外放款餘額上限與所有者權益掛鈎，支持企業在餘額上限內辦理業務，以及明確境內銀行、境內企業辦理境外放款業務的管理要求和資金使用要求，有效防範風險。

人行就《通知》出台的背景指出，現行人民幣和外幣境外放款政策推出時間較早，在資金來源、放款期限、展期等管理要求上存在差異。為更好滿足「走出去」企業真實、合理的生產經營融資需求，發揮跨境金融業務服務實體經濟的作用，人行會同外管局按照本外幣一體化管理思路，統一並完善相關政策，為企業跨境融資營造穩定、可預期的政策環境。

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