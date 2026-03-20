以色列稱暫停打擊伊朗能源設施 布油跌3%至105美元 分析：風險未消除 油價料續高企

國際油價急回，布蘭特期油最新跌至每桶約105美元，而紐約期油則在92美元左右，跌幅均逾3%。美國與以色列均為中東局勢降溫，美國總統特朗普在被問及會否派遣美軍地面部隊時表示，他表示「不會在任何地方派兵」，而以色列總理內塔尼亞胡亦表示，以色列將避免進一步攻擊伊朗的能源設施。

自美伊戰爭爆發以來，中東多地能源設施受到大規模打擊，加上霍爾木茲海峽幾乎全面封鎖，阻礙了該地區的原油出口，布蘭特期油本月已上升近50%。

風險仍存 布油料高企

彭博報道引述新加坡盛寶市場首席投資策略師Charu Chanana認為，只要海灣基礎設施與霍爾木茲風險存在，布蘭特原油可能維持高位，紐約期油則可能更為震盪且受限，因為任何價格飆升都會引來美國政策反應或直接干預油市。

CIBC 私人財富集團高級能源交易員Rebecca Babin亦相信油價波動的行情未終結，他向彭博表示，隨著戰鬥與衝突持續，能源基礎設施仍受威脅，市場要冷靜下來將非常困難，「這只是一場遊戲：下一個目標是什麼？破壞是短期還是長期？這意味著什麼？所以我真心認為我們將面臨更多波動。」

美國為抑壓油價，包括釋放需在日後連本帶利歸還的戰略石油儲備，已使紐約期油與布蘭特期油的價差擴大至約每桶13美元。

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布蘭特期油周四曾急升至119.13美元，後來受因一系列消息影響大幅回落。據報法國、英國、德國、意大利、荷蘭和日本準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全。

特朗普重申戰事快完結

特朗普周四亦試圖淡化近期油價飆升，「我原本以為情況可能更糟，其實不算太壞，而且很快就會結束。」

內塔尼亞胡周四表示，以色列前一天出動戰機轟炸伊朗南帕爾斯巨型天然氣田是單獨行動，但將暫停進一步能源打擊。他拒絕給出結束衝突的時間表，但表示他「認為這場戰爭會比人們想像的更快結束。」

美國或撤伊朗石油制裁

同時，美國財政部長貝森特表示，伊朗政權可能會在內部崩潰。他還說，美國正考慮解除對伊朗石油的制裁，以降低因海灣戰爭引發的能源價格飆升，並可能考慮單方面釋放國家儲備。

為市場提供暫時緩解，國際能源署早前公佈釋放4億桶戰略原油儲備，日本、加拿大與南韓將是釋放庫存的最大貢獻者之一。據國際能源署表示，這場衝突造成全球石油市場史上最大供應中斷，迫使海灣地區生產商集體關閉約每日1,000萬桶的產量。

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