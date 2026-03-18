聯儲局宣布維持利率不變 點陣圖預測今年減息一次

美國聯儲局於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，宣布維持利率於3.5至3.75厘不變，符合市場預期。市場關注聯儲局的公開講話，以了解當局的減息步伐取態，亦留意鮑威爾5月主席任期結束後，會否留任理事。

聯儲局聲明：維持2026年減息一次預測

聯儲局聲明表示，聯儲局維持2026年減息一次、2027年減息一次的預測。

點陣圖顯示，在19位官員中，有7位官員認為2026年應全年維持利率不變，有7位官員認為應累計降息25個基點，有2位官員認為應累計降息50個基點，有2位官員認為應累計降息75個基點，有1位官員認為應累計降息100個基點。

在議息結果公布前，芝商所FedWatch工具顯示，市場對3月利率維持不變的機率由一日前的99.9%，降至98.9%；加息0.25厘的機率則由0.1%，增至1.1%。

王良享料9月始減息 全年減一次

市場人士普遍預期，今年只會在下半年減息一次。臻享顧問董事總經理王良享認為，美國於今年9月才減息，估計全年只減一次息，因聯儲局要觀望3月至5月通脹數據，又指如果戰事緩和或「有得傾」，油價亦只會回落到75至80美元，仍較今年低位高出25%。

鮑威爾或留任理事

王良享又預計，鮑威爾留任聯儲局理事機會較之前高，因美國一名聯邦法官駁回對他發出的傳票，反映法院保持聯儲局的獨立性。他又認為，美匯指數已見頂，因為美國長債孳息率攀升不會持久，另美國或會補回國防預算，將加深財政赤字。

瑞士百達料通脹憂慮升 削減息次數

瑞士百達財富管理美國高級經濟師崔曉表示，預計部分官員將因通脹憂慮，而下調預期減息次數；另一些官員則可能因近期勞動市場數據疲弱，而上調減息幅度。經濟預測摘要很可能顯示核心與整體通脹上漲、經濟增長放緩及失業率攀升。近期核心個人消費支出（PCE）物價指數仍處於高位，油價衝擊可能推遲原本預計在年中開始的通脹回落進程。鑑於伊朗衝突帶來的短期通脹上行風險，加上目前宏觀經濟穩健，對增長的影響有限，故認為原先預計於6月和9月的減息時間點可能面臨推遲。此外，最新的點陣圖預計利率路徑不會有明顯變化，中位數仍顯示今明年分別減息一次，而長期中性利率的中位數仍維持在3%。