內地首兩月工業、零售及固投數據勝預期 國統局：經濟開局良好

國家統計局公布，內地1至2月規模以上工業增加值按年增長6.3%，為去年9月以來最高；社會消費品零售總額按年增2.8%，為去年10月以來最高；固定資產投資增長則按年增1.8%，3個數據均較市場預期為佳。

內地地產開發投資降11.1%

內地房地產開發投資方面，1至2月份，全國房地產開發投資9,612億元（人民幣，下同），按年下降11.1%，降幅比上年全年收窄6.1個百分點；其中住宅投資7,282億元，下降10.7%，降幅收窄5.6個百分點。

1至2月份新建商品房銷售面積9,293萬平方米，按年下降13.5%，降幅比上年全年擴大4.8個百分點；其中住宅銷售面積下降15.9%。新建商品房銷售額8,186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。

外部環境變化影響加深

國統局表示，1至2月份主要經濟指標明顯回升，國民經濟開局良好，但外部環境變化影響加深，地緣政治風險持續上升，國內經濟發展和轉型中面臨的老問題、新挑戰仍然不少，一些企業經營困難。

下一階段，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

