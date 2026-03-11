Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國2月CPI按年升2.4%符預期 市場減息預期未變

宏觀經濟
更新時間：20:48 2026-03-11 HKT
發佈時間：20:48 2026-03-11 HKT

美國勞工統計局公布，2月消費物價指數（CPI）按年升2.4%，按月升0.3%，均符合預期。

撇除能源及食品價格的核心的核心CPI按年升2.5%，按月亦升0.2%，同樣符合市場預期。

美元債息略回升

數據公布後，美股三大指數表現反覆，道指期貨暫跌206點。美元指數報99.179，升0.3%；美國10年期債息見4.195厘，升3.5點子。利率期貨監管工具FedWatch顯示，市場維持今年9月減息的預測。

專家：市場已忽視符預期CPI 關注能源

彭博產業研究首席美國利率策略師Ira Jersey指出，因應中東局勢，市場將已忽視符合預期的CPI數據，轉而關注能源市場。他指出，短期抗通脹債券（TIPS）的盈利平衡與油價走勢相似，而實際收益率將取決於能源對經濟成長的影響。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

