內地首兩月美元計價出口增21.8%勝預期 進口增19.8%
更新時間：11:26 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:26 2026-03-10 HKT
內地海關總署公佈，以美元計價，今年首兩個月出口6,565.78億美元，按年增長21.8%，較預期增長7.2%為佳；進口4,429.6億美元，按年增長19.8%，同樣好過預期增長7%；順差2,136.2億美元，較預期的1,761億美元為高。
人幣計價出口增18.3%
若以人民幣計價，今年首兩個月貨物貿易進出口總值7.73萬億元（人民幣，下同），按年增長18.3%。其中，出口4.62萬億元，增長19.2%；進口3.11萬億元，增長17.1%。
與東盟貿易總值增20.3%
從貿易夥伴看，首兩個月與東盟貿易總值為1.24萬億元，增長20.3%；與歐盟貿易總值為9,989.4億元，增長19.9%；與美國貿易總值為6,097.1億元，下降16.9%。同期，對「一帶一路」國家合計進出口4.02萬億元，增長20%。
重點商品方面，首兩個月出口機電產品2.89萬億元，增長24.3%；勞密產品7,026.7億元，增長15.6%；農產品1,200.1億元，增長9.7%。進口方面，首兩個月進口機電產品1.21萬億元，增長21.3%；鐵礦砂2.1億噸，增加10%；原油9,693.4萬噸，增加15.8%。
