華爾街資深策略師Yardeni上調美股崩盤機率至35% 料聯儲局陷入兩難

宏觀經濟
更新時間：13:05 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:05 2026-03-09 HKT

據彭博報道，華爾街資深策略師Ed Yardeni警告，隨著美國與伊朗的戰爭升級，美股今年面臨大幅回調的風險正在增加，直言目前正處於「瞬息萬變的時代」，並大幅調整其市場預測。

「爆升」機率大幅下調至5%

Yardeni在報告中指出，美股今年餘下時間發生「崩盤」的機率由原先的20%上調至35%；同時，他將「爆發式上漲」的機率（由投資者狂熱而非基本面驅動的升市），由20%大幅下調至僅得5%。

這一轉變的背景是油價已飆升至每桶100美元以上，投資者正準備迎接一場可能推高能源成本的長期衝突，並逐漸接受經濟增長放緩與通脹同時上升的局面，令聯儲局減息預期大幅降溫。

Yardeni在報告中表示，美國經濟和股市目前正夾在伊朗戰爭與聯儲局之間，如果油價衝擊持續，聯儲局的雙重使命（控制通脹與失業率風險）將陷入兩難局面。

曾多次準確預判市場走勢

報道又提到，Yardeni過去曾多次準確預判市場走勢，其中去年12月曾建議減持所謂的「美股七雄」科技股，轉投標普500指數其他成分股。儘管短期風險急升，但其基本預測仍然維持不變，認為由生產力快速提升推動美國經濟實現十年強勁且可持續增長的「咆哮的2020年代」（Roaring 2020s）情景，在今年底前發生的機率仍高達60%。

展望未來十年，他對前景更為樂觀，給予「咆哮的2020年代」延續的機率達85%。不過，他亦警告有15%機率會出現「1970年代滯脹重演」（Stagflating 1970s redux）。

