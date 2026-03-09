內地CPI按年升1.3%高於預期 創近3年最高 PPI按年跌0.9% 降幅收窄

國家統計局公布，內地2月居民消費價格（CPI）按年升1.3%，較市場預期升0.9%為高，並且是2023年1月後最高，前值則為升0.2%。PPI方面，2月按年跌0.9%，較市場預期下降1.1%為佳，為2024年7月後最低跌幅，前值則為跌1.4%。

春節因素影響 服務價格上漲

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀指，2月受春節因素影響，CPI按月上漲1%、按年上漲1.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI則按年上漲1.8%。此外，受國際大宗商品價格上行，國內部分行業需求快速增長、宏觀政策持續顯效等因素影響，PPI按月上漲0.4%，按年下降0.9%，降幅連續收窄。

針對CPI按月漲幅擴大，董莉娟指服務價格上漲較多，按月上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI約0.54個百分點。其中，飛機票、交通工具租賃、旅行社收費和賓館住宿價格分別漲31.1%、24.7%、15.8%和7.3%，4項合計影響CPI約0.32個百分點；寵物服務、車輛修理與保養、家政服務價格分別漲12.0%、11.6%、3.1%，加上電影及演出票、在外餐飲價格分別漲9.9%和1.1%，5項合計影響CPI約0.18個百分點。

地緣政治衝突 影響能源價格

另一方面，工業消費品價格上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，受國際金價上行影響，國內黃金飾品價格上漲6.2%，國際地緣政治衝突對能源價格影響傳導作用顯現，國內汽油價格上漲3.1%，兩項合計影響CPI約0.12個百分點。

盡管食品價格由上月持平轉為上漲1.9%，但漲幅仍低於季節性水平，影響CPI約0.33個百分點。食品中，節日期間需求增加，水產品、鮮果和豬肉價格分別上漲6.9%、4.0%和4.0%，羊肉、牛肉、雞蛋和禽肉價格漲幅在1.6%至2.2%之間，合計影響CPI約0.34個百分點；惟鮮菜市場供應充足，價格下降0.1%。

PPI方面，按月上漲0.4%，漲幅與上月相同，已連續5個月上漲，主要特點包括國際有色金屬及原油價格上行，拉動國內相關行業價格上漲，其中有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格按月分別上漲7.1%和4.6%，石油和天然氣開採業、精煉石油產品制造、有機化學原料制造價格分別上漲5.1%、0.7%和1.3%。受成本推動等因素影響，電氣機械和器材制造業價格上漲1.2%，其中電線電纜製造價格上漲2.3%。

同時，算力增長帶動部分行業需求增加價格上行。計算機通信和其他電子設備制造業價格按月上漲0.6%，其中電子半導體材料、外存儲設備及部件、集成電路封裝測試系列價格分別上漲2.8%、1.2%和1.1%。