中國連續16個月增持黃金 外匯儲備3.42萬億美元按月增0.85%

宏觀經濟
更新時間：11:34 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:34 2026-03-07 HKT

據人民銀行公佈，中國2月底黃金儲備報7422萬盎司，較1月底的7419萬盎司，按月增加3萬盎司，為連續第16個月增持黃金。另外，據國家外匯管理局統計數據顯示，截至2026年2月底，中國外匯儲備規模為34278億美元，較1月底上升287億美元，升幅0.85%。

雖然人行連續16個月增持黃金，但從增持幅度來看，其溫和增持的態勢已持續數月。去年11月底和12月底，黃金儲備分別按月增加3萬盎司，今年1月份按月增持4萬盎司，2月增加3萬盎司。

另外，國家外管局公佈，截至2026年2月底，中國外匯儲備規模為34278億美元，較1月末上升287億美元或0.85%。當局指，2月受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。中國經濟穩中有進、向新向優發展，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，有利於外匯儲備規模保持基本穩定。

