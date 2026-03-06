特朗普擬推全球晶片出口新規 嚴控美企晶片流向 外國購買需美商務部審批

據彭博引述消息報道，特朗普政府正起草新規，擬將現行僅覆蓋約40個國家的晶片出口限制，擴展至全球範圍。未來全球任何國家或企業，欲購買英偉達及超微半導體（AMD）等美企AI晶片，均需事先獲得美國商務部批准。消息一出，英偉達及AMD股價周四應聲下挫，盤中曾一度跌2.81%及3.55%，收盤英偉達轉跌為升，微升0.16%，而AMD亦跌幅收窄，跌1.3%。

20萬顆以上晶片 需盟國擔保

該草案涵蓋不同規模的算力需求，並附帶極為嚴格的條件。其中，即使是購買少於一千顆晶片的小型項目，買家亦必須接受出口商的監控，並被強制要求安裝特定軟件，以防止晶片連結成更大的算力「集群」。

對於購買超過一千顆晶片的大型數據中心，買家不但需要提前預審，更可能被要求公開商業模式或允許美方接受實地考察。

若單一公司或國家部署超過二十萬顆晶片，當地政府必須親自介入。消息指，美國僅會批准向作出嚴格安全承諾及在美國AI領域作出「對等投資」的盟友出口此類晶片，但草案並未指定具體投資比例。

曾計劃打擊晶片走私至中國

報道指，新規可能會對中國的AI產業產生重大連鎖反應，該規則能讓美國政府更清楚掌握全球晶片流向。報道指，去年特朗普政府計劃向馬來西亞或泰國等地實施晶片出口管制，以打擊晶片流向中國，但最後決定不單獨針對個別國家，而是制定全球策略。據悉，特朗普團隊早前在批准向阿聯酋出口英偉達晶片時，附加條件是禁止向任何中國AI公司提供算力服務。

報道指，中國的AI大計是美國制定AI政策的核心原因之一，其中，美國透過限制半導體製造設備出口，從而限制中國AI晶片生產，同時特朗普亦允許英偉達重返中國市場，與華為競爭。報道引述消息指，特朗普團隊正在權衡允許多少英偉達晶片進入中國，足以抑制華為崛起，又不會賦予中國過多額外算力。

商務部：框架不會與拜登時期類似

美國商務部隨後在社交平台X上發表聲明，證實正在討論新規則，但表示這些規則不會與拜登政府時期的「繁瑣、過度且災難性」框架類似。

商務部強調，新政府將效仿早前向沙特阿拉伯和阿聯酋出口晶片的模式，這兩個國家都已同意在美國進行投資。

商務部表示，此舉旨在促進美國技術的安全出口，並將大部分利潤豐厚的AI基礎設施建設及採購，引導至美國本土的雲端計算巨頭手中。商務部重申，致力於促進美國技術的安全出口。

