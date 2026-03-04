特朗普擬為油輪提供護航和保險 分析稱落實需時 霍爾木茲海峽或需數周才恢復

伊朗控制霍爾木茲海峽及刺激油價飆升後，美國總統特朗普宣佈為穿越霍爾木茲海峽的油輪提供海軍護航和政治風險保險。雖然此舉稍為紓緩了石油運輸中斷的憂慮，但能源市場仍擔心波斯灣的關鍵油氣資產可能成為德黑蘭的打擊目標。消息傳出後，雖然油價衝高回落，但整體升勢仍持續，布蘭特期油今早暫升0.5%至81.8美元，WTI期油則升0.3%至74.77美元。

已立即指示DFC安排保險

特朗普在社交平台上發文表示：「我已『立即』指示美國國際發展金融公司（DFC），以非常合理的價格為所有途經海灣地區的海上貿易（特別是能源運輸）提供政治風險保險和金融安全擔保，這將面向所有航運公司開放；如有必要，美國海軍將盡快開始護航油輪通過霍爾木茲海峽。」

他又指，「無論發生甚麼，美國都將確保全球能源的自由流通」，並承諾將採取更多後續行動。

不過，特朗普的帖文未有詳細說明DFC將提供的保險機制，而DFC則是一個旨在為發展中國家調動私人資本並降低貧困國家投資風險的機構。該機構其後在一篇新聞稿中表示，將為商業航運租船公司、船東和主要海事保險公司提供支持，以最大限度地減少市場干擾，並幫助確保貨物和資金的自由流動，但同樣未有提供更多細節。

美軍首要壓制攻擊船隻能力

此外，據外媒引述顧問公司Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally表示，有關聲明可能有助於安撫交易者，但護航和保險措施需要一些時間才能落實，而美國軍方首先要壓制伊朗用反艦巡航導彈和無人機佈雷和攻擊船隻的能力。

他又指，即使已經宣佈了提供保險或護航船隻的有用計劃，但若德黑蘭決定繼續戰鬥，「霍爾木茲海峽的全面恢復預計將需要數周時間，而不是數小時或數天」。

