阿聯酋暫停股市交易兩天 避免伊朗報復引發市場崩潰
更新時間：11:33 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:33 2026-03-02 HKT
據彭博報道，阿聯酋宣布兩大主要市場阿布達比證券交易所與杜拜金融市場將於周一及周二（3月2日至3日）暫停交易，以避免在伊朗對美國和以色列進行報復後，海灣國家遭受多次打擊而可能出現的市場崩潰。至於同屬海灣地區的科威特，該國證交所於今日（2日）恢復交易，此前則於周日因安全考慮暫時停市。
必要時採取進一步措施
報道引述阿聯酋資本市場管理局一封電郵聲明指出，當局將密切關注地區局勢發展，並持續評估形勢，必要時採取進一步措施。
或影響房地產、零售和酒店業
彭博行業研究分析師Edmond Christou與Salome Skhirtladze在一份報告中指出，美以對伊朗的軍事行動可能削弱阿聯酋房地產需求、加大35萬套新增供應的消化壓力，並影響杜拜購物中心每年約1.2億人次的客流，以及相關零售和酒店業。」分析師又補充，Emaar等阿聯酋地產開發商及周期性敞口較大的阿聯酋銀行也容易受到衝擊。
報道提到，阿聯酋股票市場總市值約1.1萬億美元，位居全球第19位，並在MSCI新興市場指數中佔1.4%權重。
