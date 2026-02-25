Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普籲禁議員內幕交易 獲民主黨人鼓掌 點名問「佩洛西站起來了嗎」

更新時間：15:14 2026-02-25 HKT
發佈時間：15:14 2026-02-25 HKT

美國總統特朗普在國會發表第二任期內的首場國情咨文演說時提到，國會議員不能利用內幕消息交易牟利，意外獲得部分民主黨人的掌聲、甚至站立鼓掌。特朗普對此更表示「他們居然為此站起來了，我簡直不敢相信」，又點名追問「佩洛西站起來了嗎？如果她來了的話」。

有美媒分析稱，從美國國會到行政機構，以至法院、聯儲局等機構官員參與內幕交易花樣百出、但鮮受懲處，幾乎已成為公開的秘密，即使民眾普遍希望彌補立法漏洞，但大部分國會議員對此持反對態度。

佩洛西夫婦曾大賺3040萬美元

根據《紐約郵報》估算，自2007年以來，國會眾議院前議長佩洛西及其丈夫通過投資Meta、谷歌等5家高科技公司就獲利多達3,040萬美元，同時佩洛西家族的財富也從2004年的4,100萬美元增長到2022年的1.15億美元。

另外，根據美國非營利組織「公開的秘密」統計，佩洛西丈夫保羅在2021年的投資回報率高達56%，遠超當年巴菲特的26%。

