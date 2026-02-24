Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所前職員疑內幕交易遭起訴 涉7隻港股 證監會全球凍結430萬資產

宏觀經濟
更新時間：17:18 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:18 2026-02-24 HKT

香港原訟法庭在就港交所前職員陳政華和其姻親林祖文及周志光涉嫌進行涉及至少七家香港上市公司股份的內幕交易而針對他們提起的法律程序中，向證監會頒發全球性臨時強制令（香港命令），以凍結涉嫌內幕交易中的嫌疑犯高達430萬元的資產。

將在英格蘭及威爾斯展開首宗同類法律程序

證監會表示，由於該三名嫌疑犯已離開香港並將其資產轉移至香港境外，證監會亦於英格蘭及威爾斯展開首宗同類的法律程序，並取得英格蘭及威爾斯高等法院商業及財產法庭發出的臨時強制令（英國命令），以凍結陳及周於英格蘭及威爾斯的資產。證監會取得的英國命令將確保仍有資產可用於履行法庭日後批予的任何濟助。

凍結共430萬元資產

香港命令及英國命令禁止該三名嫌疑犯處置或減少其於香港及海外地方（包括英格蘭及威爾斯）的資產價值，其中陳及林以合共約371萬的價值為限，周則以60.5萬元的價值為限。

利用職務之便涉內幕交易

證監會指，於2020年6月3日至2025年3月5日期間，陳在任職香港交易所上市科助理副總裁時，曾於多家香港上市公司對外公布其機密及股價敏感資料之前，取得該等公司的相關資料。

證監會亦透露，陳被指稱利用有關資料，透過由林所持有的證券帳戶買賣香港上市公司的股份，方式包括促致林代其買賣該等股份及或慫使林買賣該等股份；林亦被指稱曾向周披露陳向他提供的內幕消息，而周其後亦曾買賣相關股份。

另外，在2026年2月27日就香港命令及在2026年3月6日就英國命令進行下一次經編排的聆訊之前，該等命令將維持有效。


 

