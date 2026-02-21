特朗普加徵10%關稅 許正宇料對本港經濟影響有限

美國最高法院裁定總統特朗普的關稅不合法，特朗普其後簽署行政命令，在下周二（24日）起向全球加徵10%關稅。

財經事務及庫務局局長許正宇出席一個電台節目後回應指，本港經濟有一定底氣，包括服務業佔整個本地生產總值相當一部分，過往即使受關稅影響，但對本港經濟影響相對有限，相信只要繼續努力，香港整體環境會更好。

他又表示，事件體現本港政策穩定性和確定性，體現香港作為一個資金、投資的安全港或避風港的優勢，同時讓全球投資者知道可預見性的重要性。

