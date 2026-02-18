Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普稱美日貿協啟動 日本首批投資涉發電、石油及鑽石設施 價值360億美元

宏觀經濟
更新時間：11:43 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:43 2026-02-18 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（17日）宣佈，日本已正式啟動其對美國5,500億美元投資承諾下的首批投資項目，亦是雙方達成貿易協議的一部分，並涉及3個總價值360億美元的投資項目，包括俄亥俄州天然氣發電廠、德州石油出口設施及喬治亞州工業鑽石廠，這些計劃將由日本提供資金。

對日本關稅調降至15%

特朗普在社交平台Truth Social發文表示，有關計畫是在美日達成新貿易協議後推動的成果，該協議將美方對日本進口商品的關稅調降至15%，但並未有透露更多細節。

將成美國史上最大天然氣發電

美國商務部長盧特尼克在一份聲明中則表示，位於俄亥俄州的發電廠將成為美國歷史上最大的天然氣發電設施，總投資金額達330億美元，每年發電量可達9.2 GW，足以滿足俄亥俄州所有家庭的用電需求。該設施將由日本軟銀集團子公司SB Energy經營，在AI應用推動數據中心電力需求快速增長之際，增加基本負載發電供應。

德州石油設施保障出口能力

另一投資項目是德州石油出口設施，美國白宮指投資額達21億美元，目標是強化美國原油出口能力。盧特尼克指出，這項計劃預計每年將為美國帶來200億至300億美元的原油出口收入，保障美國的煉油廠出口能力，並進一步鞏固美國作為世界領先能源供應國的地位。

鑽石廠助供應半導體關鍵原料

第三個項目是喬治亞州一座高壓合成工業鑽石製造廠，將滿足美國對合成鑽石粒100%需求，為先進製造業和半導體生產的關鍵原料，目前美國這類原料的供應則主要依賴中國。白宮表示，這座投資金額達6億美元的高壓合成鑽石工廠，將由Element Six營運，而這家公司是全球最大鑽石生產商De Beers子公司。

不過，目前仍不清楚有關投資項目的資金結構與條件，以及日本實體究竟將承擔多少成本。根據早前美日達成的協議，在日本收回初始投資成本之前，這些計劃的利潤應該由美日兩國五五分成，之後利潤分配將調整為90%歸美國、10%歸日本。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
3小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
22小時前
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
3小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
17小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
17小時前
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
樓市動向
6小時前