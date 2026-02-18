特朗普稱美日貿協啟動 日本首批投資涉發電、石油及鑽石設施 價值360億美元

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（17日）宣佈，日本已正式啟動其對美國5,500億美元投資承諾下的首批投資項目，亦是雙方達成貿易協議的一部分，並涉及3個總價值360億美元的投資項目，包括俄亥俄州天然氣發電廠、德州石油出口設施及喬治亞州工業鑽石廠，這些計劃將由日本提供資金。

對日本關稅調降至15%

特朗普在社交平台Truth Social發文表示，有關計畫是在美日達成新貿易協議後推動的成果，該協議將美方對日本進口商品的關稅調降至15%，但並未有透露更多細節。

將成美國史上最大天然氣發電

美國商務部長盧特尼克在一份聲明中則表示，位於俄亥俄州的發電廠將成為美國歷史上最大的天然氣發電設施，總投資金額達330億美元，每年發電量可達9.2 GW，足以滿足俄亥俄州所有家庭的用電需求。該設施將由日本軟銀集團子公司SB Energy經營，在AI應用推動數據中心電力需求快速增長之際，增加基本負載發電供應。

德州石油設施保障出口能力

另一投資項目是德州石油出口設施，美國白宮指投資額達21億美元，目標是強化美國原油出口能力。盧特尼克指出，這項計劃預計每年將為美國帶來200億至300億美元的原油出口收入，保障美國的煉油廠出口能力，並進一步鞏固美國作為世界領先能源供應國的地位。

鑽石廠助供應半導體關鍵原料

第三個項目是喬治亞州一座高壓合成工業鑽石製造廠，將滿足美國對合成鑽石粒100%需求，為先進製造業和半導體生產的關鍵原料，目前美國這類原料的供應則主要依賴中國。白宮表示，這座投資金額達6億美元的高壓合成鑽石工廠，將由Element Six營運，而這家公司是全球最大鑽石生產商De Beers子公司。

不過，目前仍不清楚有關投資項目的資金結構與條件，以及日本實體究竟將承擔多少成本。根據早前美日達成的協議，在日本收回初始投資成本之前，這些計劃的利潤應該由美日兩國五五分成，之後利潤分配將調整為90%歸美國、10%歸日本。