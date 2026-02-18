Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私煙氾濫不應再加煙稅｜周顯

宏觀經濟
更新時間：11:13 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:13 2026-02-18 HKT

海關上周發布2025年工作報告，全年案件升2成，其中高達75%涉及私煙，達2.9萬宗，拘捕近2.9萬人，宗數及拘捕人數均增加超過3成。破獲私煙數字近6億支，涉及未完稅金額近20億元。海關過去兩年在沒有增加人手下仍然取得亮眼成績，值得一讚。

對於私煙氾濫，海關關長陳子達說得很直白，他先後用中文及英文回答，都指是因為香港煙稅較鄰近地區為高，吸引市民將平價煙帶回港，也吸引集團式走私。陳關長更稱，海關去年幾乎每周都有破獲大型私煙案件的消息公布。

面對如此猖獗的私煙問題，明眼人都知道不能再提高煙稅，不能再給予私煙集團利潤空間，但有控煙團體於最後關頭仍然硬銷加稅，似乎不達世衛提出的75%指標誓不罷休，其實這是非常奇怪的，海關已經「叫救命」，並打開口牌指出私煙問題的源頭，為何這些團體仍要進一步壓榨海關？

目前澳洲煙草稅率已經超過世衛的75%建議，但該國私煙問題極為嚴重，甚至引發多場私煙團夥之間的火併。

香港去年亦曾發生私煙集團的仇殺案，由於合法煙與私煙利差驚人，執法部門即使投入天文數字的資源也難以堵截，香港應該正視並引以為鑑。

周顯

相關文章：日圓逢高必沽是基本策略｜周顯

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
3小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
22小時前
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
00:44
車公廟求籤︱劉業強為香港求得第二十二籤中籤 連續第九年中籤 籤文：但凡見利莫忘義
社會
3小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富
親子
2026-02-17 12:00 HKT
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
曾志偉秘飛溫哥華跟前港姐冠軍團年 表現親暱女方難禁仰慕目光 紅光滿面飲飽食醉
影視圈
17小時前
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
初一福利熱辣辣｜「麥明詩哎呀大嫂」騷噴血上圍  前TVB咪神俯身晒胸  視后港姐加入戰團
影視圈
17小時前
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
羅湖服務式公寓4成租客是學生 中大港漂：冇宿舍就深圳住 租金便宜很多｜租盤Million
樓市動向
6小時前