美國1月非農人數增13萬遠高預期 失業率回落至4.3% 減息預期又降溫

美國就業市場好轉，勞工部公布，今年1月非農業職位增加13萬個，遠高於預期的6.6萬個。1月失業率回落至4.3%，預期為持平4.4%。

美股市場獲數據提振，道指期貨升逾200點。

2025年度下修人數達86萬

勞工部亦表示，將截至去年3月的12個月期間非農就業人數，未經季節調整大幅下修86.2萬人，即全年人數急降至18萬人，平均每月非農人數從4.9萬人減少至1.5萬人。但有關調整幅度符合預期。

6月減息預期仍主流 機率降至60%

數據公布後，利率期貨監測工具Fedwatch顯示，主流仍然認為今年最早減息時間在6月，但機率已大減，從75.2%降至59.6%。