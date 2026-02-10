特朗普稱沃什可推動美經濟增長15% 當年揀鮑威爾屬「大錯誤」

美國總統特朗普表示，其提名的聯儲局主席人選沃什若能發揮所長，將有能力推動美國經濟實現15%的增長率。他更直言，當年聽信前財長努欽（Steven Mnuchin）建議任命鮑威爾是一個大錯誤。

過去50年平均年增長僅2.8%

特朗普稱，沃什是上次遴選時的「亞軍」，如果沃什能勝任工作，「我認為我們可以實現15%的增長，甚至更多。」

不過，尚不清楚特朗普所指的是年增率或其他經濟指標。美國經濟在過去50年的平均年增長率約2.8%，今年預測增長約2.4%。報道指，美國GDP增長率達到15%以上的情況僅有數次，包括1950年代及2020年第三季疫情後經濟重啟時出現過。

特朗普在挑選新任主席期間曾表示，希望候選人願意降息。他亦補充，倘若沃什主張加息，他就不會提名此人。

參議員阻提名 特朗普：要發生就任由它發生

然而，沃什的參議院確認程序可能遇到阻滯。北卡羅來納州共和黨參議員Thom Tillis揚言，只要特朗普政府繼續透過司法部調查鮑威爾及聯儲局大樓翻新項目，他將阻止任何聯儲局人事任命。

對於提名可能受阻，特朗普則表示，他與Tillis鬥爭已久，他最終都不再尋求連任。他補充，如果要發生，就任由它發生。