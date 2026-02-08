聯儲局副主席稱就業市場穩定 利率大致處於「中性區間」

據外媒報道，美國聯儲局副主席傑佛遜（Philip Jefferson）上周五表示，聯儲局基準利率「大致處於中性區間」，未來在考慮是否進一步降息時，將會密切檢視經濟數據。

傑佛遜指出，就業市場出現穩定跡象，儘管仍存在下行風險，但預期失業率今年將大致維持在目前水平。當前失業率為4.4%，他形容勞動市場「大致處於平衡狀態」，低招聘、低裁員的環境仍在持續。

戴利籲減息 需減多1次至2次

不過，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）上周五表示，美國勞動力市場處於「岌岌可危」的境地，聯儲局上周本應考慮減息，但最終維持利率不變，未來可能需要進一步減息1次至2次。

戴利在社交媒體發文稱，雖然企業普遍持謹慎樂觀態度，但家庭信心不足，因為迄今仍不願大規模裁員的企業可能會迅速改變策略。