特朗普稱不介入Netflix與派拉蒙爭奪華納兄弟交易 留給司法部處理

宏觀經濟
更新時間：11:57 2026-02-05 HKT
發佈時間：11:57 2026-02-05 HKT

據外媒報道，美國總統特朗普表示，不打算介入Netflix與派拉蒙爭奪華納兄弟探索的交易之中，並表示會將此事留給美國司法部處理。股價方面，Netflix（NFLX）與派拉蒙（PSKY）周三分別升0.3%及跌0.6%，收報80.16美元及10.75美元。

交易或成重大反壟斷考驗

特朗普接受外媒採訪時提到，「我沒有介入此事」，但曾收到雙方的電話，認為這是雙方的事，已決定不會參與。報道又提到，今次無論哪家公司最終勝出這場競標戰，都引起了華盛頓的密切關注，並對特朗普政府來說是一次重大的反壟斷考驗。

值得留意的是，特朗普過去曾表示將親自參與審查任何涉及華納兄弟的合併案，但其最新的言論明顯與其過去聲明有所不同。

目前Netflix提議以720億美元收購華納兄弟的影視工作室，以及串流媒體平台HBO及HBO Max；而派拉蒙則提出以每股30美元的價格收購華納兄弟的全部股份。
 

