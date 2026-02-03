Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習近平籲打造人民幣成全球儲備貨幣 需具競爭力金融機構及金融中心

宏觀經濟
更新時間：09:47 2026-02-03 HKT
發佈時間：09:47 2026-02-03 HKT

國家主席習近平近日在《求是》上發表文章，重申對人民幣建設強勢貨幣的呼籲，旨在使其在國際貿易、投資和外匯市場中得到廣泛使用，並達到全球儲備貨幣的地位。文章指出，當局致力於建設強大的貨幣體系，這不僅需要更具能力的中國人民銀行，還需具備全球競爭力的金融機構，以及具有足夠深度以吸引海外資本並影響全球市場定價的金融中心。

事實上，近期人民幣已走強，離岸價最新報6.93水平。美國財政部早前亦敦促中國允許人民幣升值，稱人民幣「被嚴重低估」；而高盛去年12月則估算人民幣被低估幅度達25%。

堅持防控風險為永恒主題

習近平指出，內地金融體量和複雜程度今非昔比，風險的系統性關聯大大增強，要堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，並表示實體經濟是金融的根基，服務實體經濟是金融的天職，決不能脫實向虛，要堅持穩中求進，金融政策的收和放不能太急，防止大起大落。

風險管控方面，文章指出，要擁有強大的中央銀行，有能力做好貨幣政策調控和宏觀審慎管理和及時有效防範化解系統性風險，亦需完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，發揮好貨幣信貸政策工具的總量和結構功能，有效維護人民幣幣值和經濟金融穩定。

文章還提到，金融機構應穩健審慎經營，既看當下，更看長遠，不貪圖短期暴利，不急躁冒進，不超越承受能力而過度冒險。文章又指，金融營運特別講究依法合規，不能靠鑽法規和制度空子及規避監管來逐利，更不能撞紅線及衝底線，遊走於法外。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
21小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
17小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
17小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
17小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
17小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
15小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
16小時前
湖南拍賣地標「天下銀樓」。
00:32
天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手
即時中國
3小時前
金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元
金價比特幣暴跌過後如何走 專家憂跌浪仍未完 摩通力撐金價年底6300美元
投資理財
4小時前