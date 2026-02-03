習近平籲打造人民幣成全球儲備貨幣 需具競爭力金融機構及金融中心

國家主席習近平近日在《求是》上發表文章，重申對人民幣建設強勢貨幣的呼籲，旨在使其在國際貿易、投資和外匯市場中得到廣泛使用，並達到全球儲備貨幣的地位。文章指出，當局致力於建設強大的貨幣體系，這不僅需要更具能力的中國人民銀行，還需具備全球競爭力的金融機構，以及具有足夠深度以吸引海外資本並影響全球市場定價的金融中心。

事實上，近期人民幣已走強，離岸價最新報6.93水平。美國財政部早前亦敦促中國允許人民幣升值，稱人民幣「被嚴重低估」；而高盛去年12月則估算人民幣被低估幅度達25%。

堅持防控風險為永恒主題

習近平指出，內地金融體量和複雜程度今非昔比，風險的系統性關聯大大增強，要堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，並表示實體經濟是金融的根基，服務實體經濟是金融的天職，決不能脫實向虛，要堅持穩中求進，金融政策的收和放不能太急，防止大起大落。

風險管控方面，文章指出，要擁有強大的中央銀行，有能力做好貨幣政策調控和宏觀審慎管理和及時有效防範化解系統性風險，亦需完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，發揮好貨幣信貸政策工具的總量和結構功能，有效維護人民幣幣值和經濟金融穩定。

文章還提到，金融機構應穩健審慎經營，既看當下，更看長遠，不貪圖短期暴利，不急躁冒進，不超越承受能力而過度冒險。文章又指，金融營運特別講究依法合規，不能靠鑽法規和制度空子及規避監管來逐利，更不能撞紅線及衝底線，遊走於法外。