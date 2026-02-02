美伊展開「認真談判」兼美元向上 油價單日暴跌5% 創半年最大跌幅

據路透報道，美國總統特朗普表示伊朗正與華盛頓「認真談判」，暗示雙方緊張關係正在降溫；不過，地緣政治風險的擔憂消退，拖累原油期貨單日急插近5%，創下超過6個月以來最大單日跌幅，其中布蘭特原油暫跌3.2美元或4.62%，報每桶66.14美元；紐約期油則跌3.12美元或4.78%，報每桶62.09美元。

地緣政治風險溢價迅速蒸發

早前市場憂慮特朗普會對伊朗採取軍事行動，支撐着油價1月份的升勢。然而，特朗普在周末透露美伊雙方正進行「認真談判」，伊朗最高安全官員Ali Larijani亦證實，談判安排正在進行中。此外，有報道指伊朗革命衛隊海軍暫無計劃在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz） 進行實彈演習。

IG市場分析師Tony Sycamore指出，市場將有關消息解讀為局勢降溫的訊號，導致上周建立的地緣政治風險溢價迅速蒸發，引發獲利回吐潮。

今年底前料將面臨下行壓力

除了地緣政治降溫，強美元亦造成油價下跌。Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva指出，美元走強令以美元計價的原油變得昂貴，進一步壓制油價。

另一方面，OPEC+在早前會議上同意維持3月份的石油產量不變。儘管產量受控，但Capital Economics預計，參考去年以色列與伊朗的衝突經驗，加上市場供應充足，布蘭特油價在2026年底前仍將面臨下行壓力。