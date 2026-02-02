Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊展開「認真談判」兼美元向上 油價單日暴跌5% 創半年最大跌幅

宏觀經濟
更新時間：15:24 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-02 HKT

據路透報道，美國總統特朗普表示伊朗正與華盛頓「認真談判」，暗示雙方緊張關係正在降溫；不過，地緣政治風險的擔憂消退，拖累原油期貨單日急插近5%，創下超過6個月以來最大單日跌幅，其中布蘭特原油暫跌3.2美元或4.62%，報每桶66.14美元；紐約期油則跌3.12美元或4.78%，報每桶62.09美元。

地緣政治風險溢價迅速蒸發

早前市場憂慮特朗普會對伊朗採取軍事行動，支撐着油價1月份的升勢。然而，特朗普在周末透露美伊雙方正進行「認真談判」，伊朗最高安全官員Ali Larijani亦證實，談判安排正在進行中。此外，有報道指伊朗革命衛隊海軍暫無計劃在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz） 進行實彈演習。

IG市場分析師Tony Sycamore指出，市場將有關消息解讀為局勢降溫的訊號，導致上周建立的地緣政治風險溢價迅速蒸發，引發獲利回吐潮。

今年底前料將面臨下行壓力

除了地緣政治降溫，強美元亦造成油價下跌。Phillip Nova分析師Priyanka Sachdeva指出，美元走強令以美元計價的原油變得昂貴，進一步壓制油價。

另一方面，OPEC+在早前會議上同意維持3月份的石油產量不變。儘管產量受控，但Capital Economics預計，參考去年以色列與伊朗的衝突經驗，加上市場供應充足，布蘭特油價在2026年底前仍將面臨下行壓力。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
17小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
3小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
19小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
7小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
19小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
10小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
10小時前
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮
時事熱話
5小時前