金價曾失守4600美元 前交易員警告「還沒有結束」 高盛稱槓桿效應加速跌勢

黃金價格於上周創下1980年代以來最大跌幅後，至今仍未止瀉，現貨金價今早最低見4,584美元，暫報4,671美元，續跌逾4%；白銀曾低見77.22美元，暫報約78美元，續跌逾8%。不過，前摩通貴金屬交易員、現任獨立評論員Robert Gottlieb警告，「這還沒有結束」，黃金交易太過擁擠，必須觀察能否找到支撐。

綜合媒體報道，市場資金因地緣政治動盪、貨幣貶值及聯儲局獨立性疑慮而湧入金銀市場，同時中國投機客買盤也為升勢添上泡沫，令貴金屬價格過去一年屢創歷史新高，並於今年1月急升。不過，隨着美國總統特朗普宣布提名被視為「鷹派」的沃什出任下一任聯儲局主席，市場押注強美元回歸，令早前熱炒的黃金出現大量平倉及急跌。

早前形成「越漲越買」循環

高盛指出，早前金價的瘋狂升勢，部分是由於衍生工具市場的「機械式推動」，大量投資者買入看漲期權，迫使賣方為了對沖風險而買入更多現貨黃金，形成「價格越升、買盤越多」的循環。然而，當趨勢逆轉時，這種槓桿效應便會加速跌勢。

不過，Susquehanna衍生品市場情報聯席主管Chris Murphy反而認為金價回落是好事，直言「如果你問我甚麼更可怕，是黃金每天直線暴漲，還是大漲後進行盤整？從風險角度看，每天直線暴漲才最可怕」。

