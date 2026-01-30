據報中國考慮發行特別國債 向龍頭險企注資2000億人民幣

彭博引述知情人士報道，內地正考慮發行數千億元人民幣的特別國債，注資部分大型保險公司，強化面臨整合壓力的行業龍頭。

知情人士表示，今次發行將籌集約2,000億元人民幣，將注入國有公司，包括國壽（2628）、人保（1339）及太平（966）。

報道指，這將是內地首次使用特別國債向保險公司注資，擴大了政府此前用於為大型國有銀行注資的渠道。一位知情人士表示，該計劃最早可能在第一季內宣布。

知情人士又表示，政府還計劃向工行（1398）和農行（1288）注資3,000億元人民幣，延續去年類似的做法。

報道又引述知情人士指，這一提案標誌著中國擴大使用特別國債來強化大型保險公司，它們預計將協助監管機構處理風險較高的小型同業，並加強這些公司在去年入市股票市場的資本。