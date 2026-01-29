鮑威爾寄語繼任人遠離政治：聯儲局若失獨立性難挽回

美國聯儲局換屆在即，隨着特朗普入主白宮，市場正高度關注新任主席人選。現任主席鮑威爾周三在新聞發布會上，首次對繼任人發出語重心長的勸誡。他強調，聯儲局主席必須維持絕對的獨立性，堅決遠離民選政治的旋渦。鮑威爾警告，一旦聯儲局失去獨立地位，其在金融市場的信譽將極難修復，後果不堪設想。

忠告接班人靠實力爭取國會認同 鞏固專業權威

面對外界猜測紛紛，財政部長貝森特預料特朗普將在約一周內揭曉新主席人選。被問及對繼任人的建議時，鮑威爾語氣堅定地表示：「別參與民選政治，別被捲入其中。」他解釋，聯儲局獨立性的核心意義，在於確保貨幣政策的制定過程不受直接選舉產生的官員所掌控。

被問及對繼任人的建議時，鮑威爾語氣堅定地表示：「別參與民選政治，別被捲入其中。」路透社

美國聯儲局換屆在即，隨着特朗普入主白宮，鮑威爾幾乎鐵定離任。路透社

鮑威爾指出，聯儲局在民主制度下的問責窗口是國會，而非任何單一行政機關。他直言，前往國會與公眾交流並非「被動的負擔」，而是必須積極履行、贏得民主合法性的「積極常規義務」。他叮囑下任主席，必須靠自己爭取國會監管機構的認可，從而鞏固專業權威。

關稅通脹預料年中消退 批美債路徑不可持續

除了制度上的獨立性，鮑威爾亦對當前的經濟局勢發表看法。針對特朗普政府的關稅政策，他認為過去一年關稅對物價的傳導效應已接近完成。他預計，除非有新的重大關稅上調，否則關稅對商品價格的影響將在今年見頂並回落，相關通脹因素有望在2026年年中消退。他強調，關稅僅屬一次性的價格波動，並非引發長期通脹的成因。

不過，鮑威爾對美國財政現狀深表憂慮。他明確指出，雖然目前的債務水平尚可維持，但美國整體的財政政策路徑卻「不可持續」。他呼籲當局必須採取行動改善長期財政前景，否則將埋下經濟隱憂，但他拒絕將此問題與近期的市場波動掛鉤。

堅信獨立性對國家有益 望維持市場信譽

鮑威爾重申，聯儲局一直以來受益於獨立運作，他並不認為聯儲局會輕易失去其獨立性，但提醒這是維持經濟穩定的基石。他強調，信譽一旦因政治干預而受損，將難以恢復。