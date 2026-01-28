Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普讚美元表現「非常好」 暗示自己可操縱匯率 美匯指數曾跌至4年低

宏觀經濟
更新時間：10:09 2026-01-28 HKT
發佈時間：10:09 2026-01-28 HKT

美國總統特朗普在美國愛荷華州受訪時表示，對美元匯價感到滿意，形容美元表現「非常好」。然而，此番言論進一步加劇對美元的壓力，美匯指數（DXY）應聲下挫，盤中一度跌至95.566水平，創下自2022年2月以來、近4年的新低；今早稍見反彈，暫報96.13水平。

希望美元能自行找到平衡點

據外媒報道，特朗普當被問及是否認為美元跌幅過大時表示，「不，我認為這很好，美元的價值很棒，表現得很好。」他補充，雖然不尋求美元進一步下跌，但希望匯價能自行找到平衡點。

特朗普更暗示自己可操縱美元匯率，稱「我可以讓它像搖搖（Yo-yo）一樣上下起伏」，但他將此描述為不利結果，比喻為僱用不必要的工人來美化就業數據。

批亞洲經濟體貶值本國貨幣

同時，他亦批評那些試圖貶值本國貨幣的亞洲經濟體，提到過去曾與中國和日本就貨幣貶值問題而激烈爭吵，因為他們總想讓本幣貶值。

另一方面，報道提到近期美元疲弱亦受四大因素拖累，包括市場預期聯儲局將持續減息、關稅政策的不確定性、政策波動性，以及財政赤字不斷上升，削弱投資者對美國經濟穩定的信心。此外，市場傳出美國及日本當局可能聯手干預匯市以支撐日圓，亦令美元受壓。

