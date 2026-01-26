金價突破5060美元再破頂 銀價升逾4% 專家：目前市場投機性強

地緣政治緊張局勢持續，金價銀價持續受捧，其中現貨金價今早突破5,000美元大關，曾高見5066美元，再創歷史新高；現貨銀價更升逾4%，高見107.94美元。不過，有分析指金價高位回調風險大。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，雖然中期看好黃金，但黃金市場投機性較強，漲幅過大後必然需要調整，現水平投資者高追有風險，一旦金價回調，或急跌數百美元，建議投資者高追黃金或其他貴金屬及相關股份需保持謹慎。

