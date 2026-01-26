Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金價突破5060美元再破頂 銀價升逾4% 專家：目前市場投機性強

宏觀經濟
更新時間：09:23 2026-01-26 HKT
發佈時間：09:23 2026-01-26 HKT

地緣政治緊張局勢持續，金價銀價持續受捧，其中現貨金價今早突破5,000美元大關，曾高見5066美元，再創歷史新高；現貨銀價更升逾4%，高見107.94美元。不過，有分析指金價高位回調風險大。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，雖然中期看好黃金，但黃金市場投機性較強，漲幅過大後必然需要調整，現水平投資者高追有風險，一旦金價回調，或急跌數百美元，建議投資者高追黃金或其他貴金屬及相關股份需保持謹慎。

相關文章：金價癲升 再入場要換心態｜唐牛

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
12小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
4小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
19小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
3小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
14小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
15小時前
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
22小時前