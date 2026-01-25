貝萊德高層里德變聯儲局主席大熱門 機率升至60%

美國聯儲局繼任主席人選大熱門有變！根據預測平台Polymarket數據顯示，貝萊德高層里德（Rick Rieder）當選聯儲局主席的機會率飆升至60%，而排名第二位的沃什則約25%。據報里德在華爾街資歷及對聯儲局改革持開放態度的立場，增強了其獲得聯儲局主席職位的籌碼。

符合「聯儲局主席」形象氣質

據外媒引述消息指出，里德符合「聯儲局主席」形象的氣質，以及一系列改革聯儲局的構想，吸引了美國總統特朗普的注意。美國財長貝森特曾透露，特朗普可能最快在本周宣布聯儲局主席人選。

報道指出，特朗普政府官員向投資者徵詢候選人簡短名單的看法時，里德獲得了債券市場參與者的積極反饋；同時，在達沃斯世界經濟論壇上，企業主管和投資者也私下表達了對里德的支持。

主張減息應對勞動力市場疲弱

里德早前表示，美國通脹威脅已是「昨日的問題」，聯儲局應更關注顯露疲態的勞動力市場，意味他認為聯儲局應該透過進一步減息來作出應對。資產負債表方面，他認為聯儲局應停止縮減持股，以避免資金市場動盪。

里德作為貝萊德全球固定收益首席投資總監，管理約2.4萬億美元的債券策略，其職業生涯始於雷曼，是一名不折不扣的市場老將。此外，里德從未在聯儲局系統內任職，被視為不會受限於聯儲局內部傳統思維或內部關係的牽引。

相關文章：特朗普稱鮑威爾如果留任聯儲局理事會 「不會非常高興」