日圓單日急升1.7% 兌港元重上5算 市場疑美日欲干預匯市
更新時間：12:59 2026-01-24 HKT
發佈時間：12:59 2026-01-24 HKT
日圓上演自8月以來最大單日漲幅，美元兌日圓漲幅達1.7%，曾報155.63日元，每百日圓兌港元重上5算，市場猜測日本當局或準備進行干預，以阻止圓匯下跌。
日圓第一波上升出現在歐市早盤，先升至157水平，及至美股午盤時段，日圓迎來第二波猛烈拉升，升至155.63。
傳紐約聯儲準備協助干預
據彭博報道，美國交易時段的跳漲發生在交易員報告，紐約聯邦儲備銀行致電金融機構詢問日圓匯率之際。華爾街將其視為該銀行正在準備協助日本官員直接干預貨幣市場以支撐日圓的跡象。
曾在前總統奧巴馬政府擔任經濟顧問委員會主席的哈佛大學經濟學教授Jason Furman表示，「美國當局和日本當局似乎都對日圓的當前匯價不滿意，每個人都在緊張地等待某些將改變局面的事情。」
日本央行周五政策會議維持基準利率不變，此前日本政府債券市場經歷動盪一周，日本40年期國債收益率曾升至自發行以來的最高水平，原因是對首相高市早苗政府大幅提升財政支出和通脹上升的擔憂。財務大臣片山臯月近日表示，以高度的緊迫感關注匯市動態，「時刻保持緊迫關注」。
