特朗普稱鮑威爾如果留任聯儲局理事會 「不會非常高興」

宏觀經濟
更新時間：09:43 2026-01-22 HKT
發佈時間：09:43 2026-01-22 HKT

美國總統特朗普過往一再批評聯儲局主席鮑威爾，最新又暗示鮑威爾如果在主席任期結束後繼續留任聯儲局理事會，將不會「非常高興」。

據外媒報道，特朗普在瑞士達沃斯採訪中被問到鮑威爾是否可能在主席任期結束後繼續擔任聯儲局理事至2028年時，警告稱「如果這種情況發生，我認為他的日子不會好過」。

報道提到，特朗普政府早前加大了對鮑威爾的打壓，鮑威爾將可能面對聯儲局總部大樓翻新工程的刑事調查，其後鮑威爾強烈反對有關調查，譴責是「政治施壓」，並引發了外界猜測，他可能會在5月任期結束後繼續留任聯儲局理事會。

新主席候選人範圍明顯收窄

另一方面，特朗普歷時數月尋找新任聯儲局主席的進程似乎接近尾聲，他於周三表示候選人範圍已明顯收窄。雖然目前外界普遍認為會是「四人競爭」，但特朗普表示「我想說聯儲局主席候選人已經縮減到3位，不對，是2位，而且我或許可以告訴你，在我心裡可能已經只剩下1位了」。

哈西特一度被視為下任聯儲局主席人選的大熱門，但特朗普上周表示擔憂哈西特調任聯儲局後，可能會削弱政府在經濟政策上的重要發聲。他周三亦重申了這一看法，表示「我其實更願意讓他留在現在的位置上」。
 

