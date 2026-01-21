內地住房部着力穩定樓市 支持房企合理融資及居民住房需求

內地住房城鄉建設部長倪虹接受《央視新聞》採訪時表示，今年將着力穩定房地產市場，繼續因城施策及精準施策，發揮好房地產融資「白名單」制度的作用，支持房企合理的融資需求、支持居民剛性和改善性住房需求，下一步重點在於有秩序地建構房地產開發、融資、銷售等基礎性制度。

推行現房銷售 實現「所見即所得」

他又指，在房地產開發上，做實項目公司制；在房地產融資上，推行主辦銀行制；在商品房銷售上，要推行現房銷售制，實現「所見即所得」。

都市更新要重點做好三件事

被問到都市更新方面的工作重點時，他指重點是做好三件事，一是持續推動城鎮老舊小區的改造，去消除安全隱患，改善居住條件和生活環境；二是全面推動完整社區營造，着眼於便民、利民、安民，着力補上公共服務的短板；第三則是開展城市小微型公共空間的改造，增加群眾身邊的社區公園及口袋公園。

此外，對於今年「好房子」從老百姓的感受會有哪些不一樣，他指第一要有好標準、第二要有好設計、第三要有好材料、第四要有好的建造方法，以及第五要有好的運維服務，才是真正的「好」。他續指，大家很關注的層高，現在從2米8提高到不低於3米，樓房4層以上就要加裝電梯；還有對房子隔音、在電梯裡手機不能斷信號等等，都有了安排。

