金管局稱銀行界推《長者友善銀行服務指引》 需18個月內落實53項措施

金管局與銀行公會今日宣佈，銀行業界將落實《長者友善銀行服務指引》及《無障礙銀行服務實務指引（第二版）》，以加強對長者及殘疾人士使用銀行服務的支援。根據指引，金管局要求所有銀行在18個月內全面落實共53項具體建議措施。

應對人口老化 銀髮經濟成重點

香港正步入高齡化社會，政府統計處預測，65歲或以上人口將由2023年的約164萬，大幅上升至2043年的約267萬，佔總人口比例將由約23%增至約35%。面對銀髮人口急速增長，金管局指出，銀行在推進數碼化的同時，如何提供公平而有保障的服務，已成重要課題。

新指引以「S.E.N.I.O.R.S +」八項主要原則為框架，旨在「由內至外」全面提升長者友善服務。八項原則涵蓋電子服務支援、基本服務便利性、實體銀行設施分布、授權資訊透明度、教育推廣、員工培訓、客戶溝通及保障，以及長者友善服務環境。

在具體措施方面，指引要求銀行完善內部服務流程與外部社區溝通。例如，銀行需為長者提供操作簡便的流動理財應用程式、製作應用手冊或語音教學影片，並舉辦數碼教育活動。在實體服務層面，銀行應評估長者密集地區的需求和影響，盡力維持或加強實體銀行設施，並提供便利的自動櫃員機選址。

分階段落實 金管局將跟進進度

金管局已發出通告，要求銀行於18個月內全面落實所有措施。考慮到部分措施涉及系統改動，銀行應在《指引》發出後的六個月內，優先處理較易執行的項目，其餘措施分階段執行。金管局表示，將在日常監管工作中跟進銀行落實《長者友善銀行服務指引》的進度，並繼續與業界合作推動普及金融。

金管局同時公布了更新版的《無障礙銀行服務實務指引》，進一步加強針對肢體傷殘、視障或聽障客戶，以及長者的無障礙措施，範圍涵蓋分行環境、自助設施、電子渠道及員工培訓。