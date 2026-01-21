歐央行行長稱特朗普關稅令「不確定性又回來了」 美歐信任正受破壞

據彭博報道，歐洲央行行長拉加德表示，由於特朗普最新的關稅威脅，不確定性已再次出現。她在達沃斯世界經濟論壇向傳媒表示，美歐之間的信任正受到破壞，並指兩地企業正試圖搞清新關稅措施的連鎖反應。

不確定性比關稅本身更重要

拉加德指出，「比關稅本身更重要的是，我們再次看到日益加劇的不確定性——不確定性又回來了」。她更把這些威脅形容為「我們以前看過的一部電影」。

不過，她強調美歐之間的貿易聯繫「非常緊密」，又指「危及這一點，質疑這一點，不利於良好的商業政策」，美國企業應該像歐洲企業一樣，認真思考這個問題。

或影響對通脹和經濟樂觀預期

報道提到，特朗普可能對歐洲國家採取的行動，可能會挑戰歐洲央行對未來幾年通脹和經濟活動的樂觀預期。儘管歐元區迄今已證明其能夠抵禦日益高漲的保護主義，但官員們一直強調風險仍然很高。

事實上，歐洲央行自6月以來一直維持利率不變，投資者和經濟學家目前均預計該行不會有進一步行動。法國央行行長Francois Villeroy de Galhau早前接受採訪時亦指，任何新關稅都須進行評估，但其預計其對價格影響「有限」。