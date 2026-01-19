內地去年第四季GDP增長4.5% 符合市場預期 全年「保五」達標

內地公佈去年GDP按年增長5%，完成5%左右的增長目標；去年第四季GDP則增長4.5%，符合市場預期，惟增速較第三季放緩0.3個百分點。分季度看，去年首季GDP按年增長5.4%、第二季增長5.2%、第三季增長4.8%，第四季則增長4.5%。

工業增加值按年增長5.2%

同時，內地公佈12月份工業增加值按年增長5.2%，較市場預期增5%為高，前值則為增長4.8%；12月社會消費品零售總額按年增長0.9%，略低預期的增長1%，前值為1.3%；至於1至12月不含農戶固定資產投資按年跌3.8%，差過市場預期的跌3.1%，首11月累計跌2.6%。

上月底調查失業率為5.1%

此外，內地1至12月房地產投資按年跌17.2%，首11月累計跌15.9%；12月末調查失業率為5.1%，前值則為5.1%。

國統局表示，2025年國民經濟頂住多重壓力保持穩中有進發展態勢，高質量發展取得新成效。但也要看到外部環境變化影響加深，國內供強需弱矛盾突出，經濟發展中老問題、新挑戰仍然不少。下階段要堅持穩中求進、提質增效，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，確保「十五五」開好局、起好步。