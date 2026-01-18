Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日媒指中國加強審查稀土出口日本 或影響電動車及半導體等生產

宏觀經濟
更新時間：09:56 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:56 2026-01-18 HKT

據日本共同社引述消息報道，中方嚴格審查稀土出口到日本，包括要求出口企業提供更詳細申報資料，例如用於甚麼產品、運輸路線如何、最終銷售對象與中間經銷商，以及生產的產品會否運往美國等，意味增加日本企業負擔，或導致電動車及半導體等產品出現重大延誤。

被視為月初措施延伸

報道指出，由於稀土是生產先進科技產品不可或缺的重要材料，一旦拖長審查流程，或令日本進口稀土受延誤，繼而影響相關產品的出貨進度。同時，今次措施被視為中國在本月6日宣布加強管制軍民兩用物項出口日本的延伸措施。

事實上，中國商務部在本月6日發公告，為了維護國家安全利益，禁止向日本出口所有軍民兩用物項，包括有潛在軍事用途的物資。中方批評日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海的可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質極其惡劣。

根據日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）統計，當地2024年稀土進口總量約72%來自中國。消息人士指出，雖然供應鏈相關文件由中國出口商提交，但日本企業也要為中國公司提供相關資料。

