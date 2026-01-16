花旗料中國今年減息10基點 「年初不用落重藥」

人行昨日公布，定向減息0.25厘。花旗銀行估計，今年中國會減息10個基點。該行研究部董事總經理劉顯達表示，現時中國利息已很低和銀行淨息差1.4厘，又指現時中國做象徵式的行動已足夠，因為現時中國經濟沒有出現失控或較預期落差大的情況發生，加上接下來中國於3月會舉行「兩會」，「年初使唔使落咁重藥，去做大嘅事情（減息），可能唔需要咁早考慮」。

人行昨日公布，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率從目前的1.5%，下調到1.25%，其他期限利率同步調整，並會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例，下調至30%。

預期美國減息3次

該行預期，美國今年減息3次，共減75個點子。他提及，美元轉弱有利發展中國家，而現時中國對美國的出口佔比較以往少，故人民幣兌美元升值對中國出口的影響較低，加上該行認為中國「十五五」規劃中提及「擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面」是與國際貿易有關。

劉顯達表示，港股的上行空間較A股吸引。 汪旭峰 攝

恒指目標30000點

花旗將恒生指數今年目標價由28800點，上調至30000點，因為市場預期恒指每股盈利（EPS）增長率由去年的2.2%，增至今年的9.1%。劉顯達表示，該行認為港股的上行空間較A股吸引，因為香港直接受惠美國下調利率，以及多隻A股行業龍頭來港上市，有助提高港股市場的質量和交易量。

他提及，中港科技股的市盈率約30倍，而市帳率約50倍，但將其與美國、韓國和日本的同類公司比較，該類公司的估值都是偏高。公司更著重中國科技行業的業務持續、出口機會和競爭情況，而在中國減息的情況下，市場資金充裕，形容對其估值「鬆手」，另中國新一個5年計劃，投資者在配置方面積極，故不擔心估值問題。他透露，與客戶溝通時，認為這些公司可否持續盈利和有新的增長點，此較估值更重要。

看好科技、醫藥、原材料

該行看好中國科技、醫藥和原材料行業，另將消費行業的投資評級由中性下調至低配，因為失業率和房地產問題；汽車行業下調至低配，因為預計行業的減價情況持續，並認為市場給予今年汽車行業的EPS增長率34.7%，過度樂觀。

他認為，銅和鋁價會持續上升，因為全球對用電的需求很高，美國現時變壓器平均使用年期約38年，當時預期平均使用年期為30至35年，加上現時數據中心對用電的要求和需求高；在中國國家電網「十五五」投資計劃中，預計固定資產投資達到4萬億元人民幣，較「十四五」期間投資增長40%。