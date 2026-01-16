特朗普斥資逾5000萬美元買債 涉Netflix及CoreWeave等 白宮解畫均由獨立經理人操作

據周四公布的白宮財務披露文件顯示，特朗普在去年11月至12月期間，斥資至少5,100萬美元買入多隻企業債及市政債券。當中包括Netflix、CoreWeave、通用汽車（GM）、波音公司、西方石油公司及聯合租賃公司等企業發行的債券。此外，他還購買來自美國多個城市、地方學區、公用事業機構與醫院發行的市政債券。

另外，報告顯示，特朗普在去年11月14日至12月29日期間，合共進行189次買入交易及兩次賣出交易，套現至少130萬美元。

白宮：按策略進行投資操作 總統未參與決定

對於利益衝突的質疑，白宮官員回應，特朗普及其家人並未參與任何投資決定。他解釋，所有債券買賣均由獨立財務經理人負責，並透過複製認可指數（recognized indexes）的策略進行投資操作，有關申報已獲政府道德辦公室（Office of Government Ethics）批准。

然而，特朗普不同於歷任總統，並未將資產剝離或放入保密信託（Blind Trust），而是交由兩名兒子管理其商業帝國。特朗普自2025年1月重返白宮以來，截至去年8月，他已申報總值至少1.04億美元的交易，加上隨後的交易，累計交易金額已超過2.1億美元。

持有多間公司正處於政策風眼位

值得注意的是，特朗普持有的債券發行商，不少正處於其政策的風眼位。以Netflix為例，該串流平台龍頭目前正與派拉蒙天舞爭奪華納兄弟探索的併購權。勝方將面臨特朗普政府的反壟斷審查，而特朗普早前更表明會親自審視有關併購案。

此外，特朗普早前造訪福特汽車（Ford）底特律工廠時，曾高調提及通用汽車將雪佛蘭Blazer和Equinox生產線由墨西哥遷回美國的計劃，聲稱這證明其關稅政策成功振興本土製造業。

至於波音，特朗普亦曾在出訪外國首都時，積極向卡塔爾及日本等國的航空公司推銷該公司的飛機。