中國續沽美國國債 去年11月減持61億美元 維持2008年以來最低水平

更新時間：10:07 2026-01-16 HKT
發佈時間：10:07 2026-01-16 HKT

中國再度拋售美國國債，據美國財政部周四公佈的數據，去年11月按月減持61億美元，至6826億美元，依然維持在2008年以來的最低水平。

不過外國持有的美國國債升至紀錄最高水平，11月海外總持倉大增1128億美元，至9.36萬億美元。

英國增持單月增持106億美元

日本繼續是美國國債最大的海外持有人，其持倉增加26億美元，達到1.2萬億美元，為2022年7月以來最高位。

英國的持有規模位居第二。該國持倉增加了106億美元，達到8885億美元。

中國雖然持續減持美債，持倉規模仍排名第三。而被市場分析視為中國托管賬戶所在地的比利時同月增持美國國債126億美元，達到4810億美元。

另外，加拿大的美債持倉亦增加531億美元，至4722億美元。美國這個近鄰去年來不時大舉買入又大舉拋售。挪威的持倉當月增加252億美元，沙地阿拉伯持有量也上升了144億美元。

