特朗普稱暫無計劃炒鮑威爾 數周內公佈聯儲局主席繼任人選

宏觀經濟
更新時間：10:28 2026-01-15 HKT
發佈時間：10:28 2026-01-15 HKT

美國總統特朗普表示，儘管司法部對聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)展開刑事調查，但他目前沒有計劃將其解僱，不過對於最終會採取甚麼行動「為時尚早」。

特朗普周三接受路透社訪問，被問到會否嘗試將鮑威爾撤職時，他表示：「我沒有任何計劃這樣做」，被問及刑事調查是否提供解僱鮑威爾的理由時，特朗普補充指，現在仍處於觀察狀態，「我們將決定怎麼做」，但「為時尚早」，現在不能深入討論這個問題。

屬意沃什或哈塞特接任主席

鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月結束，但他在理事席位任期直到2028年才結束。就主席繼任人選問題，特朗普表示，他傾向於提名前理事沃什(Kevin Warsh)或國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)接替鮑威爾。他又表示已經排除了財政部長貝森特(Scott Bessent)擔任這一位置，「因為他想留在現在的位置」。

「這兩位凱文(Kevin)都非常出色，還有其他一些優秀人選，但我將在接下來幾周內宣布人選。」

特朗普政府最近對鮑威爾展開刑事調查，涉及一項耗資25億美元翻修總部大樓兩座歷史建築的項目成本超支問題。鮑威爾周日披露被調查，否認有任何不當行為，並表示這調查行動是要向施加壓力，因他未能滿足特朗普長期以來要求大幅減息的要求。

稱對聯儲局政策應有發言權

有共和黨在參議院的一些重要成員已經加入批評特朗普，指刑事調查將敏感的政策制定政治化。特朗普在訪問中駁斥：「我不在乎，他們應該忠誠。這就是我要說的。」因這些參議院議院需要確認特朗普提名的鮑威爾繼任人。

特朗普又駁斥削弱中央銀行獨立性可能會損害美元價值並引發通脹的觀點，稱「我不在乎」。他說：「總統應該對聯儲局政策有發言權，我在商業上賺了很多錢，所以我認為我對此的理解比『太遲先生鮑威爾』要好。」

