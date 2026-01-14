Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國12月美元計價出口增6.6%勝預期

宏觀經濟
更新時間：10:36 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:36 2026-01-14 HKT

據海關總署公佈，中國12月以美元計價出口按年增長6.6%，勝過預期的3.1%。以美元計價進口則按年增長5.7%，亦勝過預期的0.9%。

以人民幣計價，12月出口按年增長5.2%，進口增長4.4%，貿易順差8,087.7億元人民幣。

海關總署副署長王軍在國新辦新聞發布會上展望今年的外貿形勢，指全球貿易增長動力不足，多個國際組織均下調了全球貨物貿易增長預期，但中國的制度優勢、市場優勢、產業體系優勢、人才資源優勢更加彰顯，貿易夥伴更加多元、抗風險能力顯著增強。

他強調，中國外貿基本盤依然穩固，二十屆四中全會對推動貿易創新發展作出重要部署，為中國外貿持續向好提供了穩定預期，也將為全球經貿發展注入更多確定性。

