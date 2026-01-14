Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普轟鮑威爾「要麼無能，要麼腐敗」 稱未來幾周宣佈儲局主席繼任人

宏觀經濟
更新時間：09:49 2026-01-14 HKT
發佈時間：09:49 2026-01-14 HKT

美國司法部對聯儲局調查引起強烈反對後，美國總統特朗普表示，仍計畫在「未來幾周內」宣布接替聯儲局主席鮑威爾的人選。此外，特朗普又批評鮑威爾「超支數十億美元，要麼他無能，要麼他貪污腐敗」，並指「我不知道他是哪種人，但他肯定沒幹好工作」。

據彭博報道，特朗普在密西根州參觀一家工廠時被問及相關計畫時表示，即使一些共和黨議員表達了擔憂，仍會繼續推進聯儲局主席繼任人的提名進程。

批評共和黨參議員Thom Tillis

同時，他批評了即將退休的北卡羅來納州共和黨參議員Thom Tillis；該參議員此前曾表示在對聯儲局的調查結束前，將阻止對聯儲會主席的提名確認。特朗普直言，「這就是為甚麼Thom以後不會再當參議員的原因」。

報道又提到，美國司法部對聯儲局的調查，標誌着特朗普政府對聯儲局的攻擊升級，並引發了市場對該機構獨立性的質疑。特朗普此前多次試探是否能在鮑威爾任期於5月結束前將其解職，目前則還在考慮提名誰人繼任主席。

