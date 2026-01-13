上商料美國今年減息3次 金價挑戰5000美元後或調整

美國聯儲局將於本月尾議息，市場現時普遍預期美國今年全年減息1至2次，但上商財資業務處研究部主管林俊泓則料，聯儲局今年減息3次，分別於6月、9月及第4季才有行動，累計減息0.75厘。論到黃金價格，儘管至今升勢不止，但他對黃金走勢持審慎看法，預測最多升上每盎司5000美元後會有調整。

上商估計美國減息次數比市場多，林俊泓解釋，因考慮到有關減息幅度對美國經濟造成的負面作用未必如市場預期般大；對美國經濟的預測亦未如市場般樂觀，因消費可能冷卻；再加上聯儲局內有不少鴿派官員。

金價中線或調整至3800美元

金價方面，林明言對金價走勢審慎，雖然在市場情緒刺激下，仍有機會續創新高，但料今年最多升至每盎司5000美元見頂，而參考現時的黃金開採成本，及金價200天平均移動線，估計金價中線或調整至3800美元，年底將回升到4000至4200美元支持位。

對華經濟樂觀 料將擺脫通縮

人民幣兌美元自去年尾開始走強，他預期人民幣今年升幅不會太大，年底或見6.85，因為雖料美元於首7、8個月都走弱，美匯指數可能下試95，但第3、4季影響美元的因素或起變化，成為市場撈底的機會，對美元帶來支持。他又指，對今年中國經濟表示樂觀，因估計中國很快擺脫通縮情況，且有十五五規劃的國家政策支持，加上市場情緒有改善。不過，隨著過去幾季已有大量資金流入A股後，預料今年的回報可能較低。日圓方面，他指由於市場擔心日本央行沽售手持大量短債帶來的衝擊，並對日圓決乏信心，預測日圓或下試161、162兌每美元。

政治市影響大 AI發展仍樂觀

另外，上商財資總監顏劍文表示，政治因素對全球經濟及金融市場的影響為今年一大關注點，並主要是圍繞美國方面，如聯儲局主席遭調查、美國最高法院如何判決關稅政策，以及年底美國中期選舉帶來影響，今年可謂是政治市，對資產市場造成的影響可能很大。另一關注點則圍繞AI發展，近半年市場經常談論AI估值會否偏高，以及長遠對經濟的支持問題，他對AI長遠發展相對樂觀，認為可提高生產力和降低生產成本，但對通脹或帶來潛在影響，因AI會消耗很多能源， 繼而刺激通脹。他又認為今年中國大體局勢不會有太大變化，主要是房地產問題至今尚未解決，現時市場仍在觀望萬科債務處置情況，有關發展對市場氣氛及內地財政或金融政策將有一定影響。整體而言，他料內地經濟全年穩中向好。

