全國商務工作會議深入實施谷消費吸外資

為期兩日的全國商務工作會議昨日結束，會議指出，2026年全國商務系統要專注在八個重點工作，包括深入實施提振消費專項行動、塑造吸引外資新優勢，擦亮「投資中國」品牌，有效實施對外投資管理。

會議提出，要深入實施提振消費專項行動，打造「購在中國」品牌，加速培育服務消費新增長點，釋放服務消費潛力，優化消費品以舊換新政策實施，推動商品消費擴容升級，激發下沉市場消費活力。二是健全現代市場及流通體系，推動全國統一大市場建設。三是推動貿易創新發展，打響「出口中國」品牌。優化升級貨物貿易。四是塑造吸引外資新優勢，擦亮「投資中國」品牌。有序擴大服務領域自主開放，提升投資促進水平，健全外資服務保障體系。

同時提出對接國際高標準經貿規則，更大力度推動開放高地建設。六是有效實施對外投資管理，引導產供鏈合理有序跨國布局；七是深化多雙邊經貿合作，推動多領域合作共贏；及最後是防範化解風險，織密織牢開放安全網。

會議要求，必須凝聚商務發展合力，強化商務系統能力建構，做好商務系統安全生產、市場保供等各項工作。